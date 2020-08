Figc, Gravina: “Il calcio italiano ha dato prova di professionalità e compattezza” (Di domenica 2 agosto 2020) Durante il periodo di lockdown il calcio italiano ha temuto per il proseguo della stagione. In alcuni momenti si è pensato che il campionato potesse essere sospeso definitivamente, così come successo per altri sport.Gravina: "calcio italiano COMPATTO"caption id="attachment 947219" align="alignnone" width="300" Gravina (Getty Images)/captionDopo l'ultima giornata di Serie A, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato così la situazione del nostro calcio: "Oggi che la Serie A conclude la stagione, la Serie B si avvia allo svolgimento di play off e play out e dopo che la Serie C ha già completato il suo cammino desidero ringraziare tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale coinvolto a ... Leggi su itasportpress

