Festa Ciro, beffa lazio (Di domenica 2 agosto 2020) II Napoli gioca alla morte, pressa, mena e batte la lazio 3-1. La banda di Inzaghi arriva quarta</CF>, s<CF202>i scioglie nel secondo tempo e ora deve aspettare /CAPO 3Ri risultati delle italiane in coppa per avere la certezza del suo posto in Champions. Apre Fabian Ruiz, pari di Immobile che vince tutto (classifica cannonieri, Scarpa d'Oro e record di gol in serie A) poi un rigore molto dubbio di Insigne e Politano nel finale regalano tre punti inutili ai campani. Che pagano la veemenza mostrata con l'infortunio di Insigne che mette a rischio la sfida col Barcellona. Inzaghi non fa sconti e schiera i titolari per cercare di agganciare il podio all'ultima curva di questo strano campionato. Giocano tutti per Immobile che insegue il record del Pipita, la novità tattica è Marusic spostato a sinistra. Sorprendono le scelte di Gattuso che, a ... Leggi su iltempo

ROMA - L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku traccia un bilancio sul campionato appena concluso, in un post su Instagram: "La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta" ...

Festa scudetto social per la Juve, CR7 "Sembra facile ma non lo è"

Pjanic "Presto per i saluti", Buffon "Non ci si abitua mai a vincere" ROMA (ITALPRESS) - La sconfitta di ieri sera con la Roma nell'ultima giornata di Serie A non rovina di certo la felicità della Juv ...

