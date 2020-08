“Defund the police”: dagli Usa l’ennesima iniziativa pseudo-progressista (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 1 ago – “Abbiamo bisogno della polizia, senza poliziotti la situazione peggiorerà”: così ha tuonato ai microfoni di Fox News il nonno di Davon McNeal, il ragazzino afroamericano di 11 anni ucciso durante una sparatoria a Washington DC. In seguito alla morte di George Floyd un’ondata di proteste ha travolto gli interi Stati Uniti. Mentre buona parte dei manifestanti ha portato avanti le proprie istanze pacificamente, molti hanno preferito usare la violenza in maniera sistematica, soprattutto contro negozi e attività commerciali di cittadini inermi. Tuttavia entrambe le fazioni si sono mostrate favorevoli allo slogan ‘Defund the police’, traducibile in italiano con ‘togliamo i fondi alla polizia’. Ridurre i fondi alle forze di polizia? Se da una parte i più radicali vorrebbero un vero e proprio ... Leggi su ilprimatonazionale

PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Non sarebbe quindi meglio ridurre i fondi con cui si bombardano i civili in Siria piuttosto che quelli usati per proteggere… - IlPrimatoN : Non sarebbe quindi meglio ridurre i fondi con cui si bombardano i civili in Siria piuttosto che quelli usati per pr… - fuoridallaue : @marco_gervasoni @francescatotolo Machiavelli maestro di vita. Defund the police, i programmi dei globalisti sono sempre gli stessi. - GioanolaA : @RadioRadioWeb @davidedesario Inaccettabile è ovvio. Ma perché vengono fuori ora queste storie?? Non stiamo seguend… - filippocecchin2 : RT @Potemkin959: Hanno smantellato la politica, vogliono smantellare polizia (defund the police), magistratura, Stato Chi è che fa funzion… -

