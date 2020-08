D’Annunzio, Debussy e quel magico flop del San Sebastiano (Di domenica 2 agosto 2020) Dal sodalizio tra il grande poeta e il celebre compositore, entrambi spiriti eletti e cultori dei «misteri», nacque un dramma teatrale affascinante e scandaloso, protagonista un santo femminilizzato. Fu un clamoroso fiasco. Ma i due restarono per sempre fratelli.«Caro maestro e amico, all'inaugurazione del monumento del vostro caro Claude, i vostri nomi sono apparsi indissolubilmente legati. Dopo, da ogni parte mi è stato chiesto se non avessi una vostra corrispondenza. … Spesso ho riletto le vostre preziose lettere che mi hanno riportato a quei begli anni, teneri e duri a un tempo. Consentireste a far copiare le pagine del fratello Claude di Francia e a darmi l'autorizzazione a pubblicarle a fronte delle vostre?». A scrivere queste parole, in una lettera indirizzata al Vittoriale il 20 novembre del 1932, è Emma Debussy, la ... Leggi su panorama

CorazzaEfisia : RT @LPieceofart: L'Umbria che non ti aspetti: Montone e dintorni, dove amavano rilassarsi Debussy, D'Annunzio e Burri - Valter14032653 : RT @LPieceofart: L'Umbria che non ti aspetti: Montone e dintorni, dove amavano rilassarsi Debussy, D'Annunzio e Burri - masabbett : RT @LPieceofart: L'Umbria che non ti aspetti: Montone e dintorni, dove amavano rilassarsi Debussy, D'Annunzio e Burri - ghegola : RT @LPieceofart: L'Umbria che non ti aspetti: Montone e dintorni, dove amavano rilassarsi Debussy, D'Annunzio e Burri - LPieceofart : L'Umbria che non ti aspetti: Montone e dintorni, dove amavano rilassarsi Debussy, D'Annunzio e Burri -

Ultime Notizie dalla rete : D’Annunzio Debussy