**Coronavirus: in Lombardia calo ricoveri (-5), stabili terapie intensive** (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - In Lombardia sono stabili le terapie intensive, con nove posti letto occupati da pazienti Covid, come ieri. Diminuiscono, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, i pazienti ricoverati negli altri reparti. Sono cinque in meno rispetto a ieri, per un totale di 153 malati di Covid19 in ospedale. Leggi su iltempo

