Coronavirus, contagi in aumento e nuove misure di sicurezza in Grecia (Di domenica 2 agosto 2020) In Grecia aumentano i casi di Coronavirus. Sono i movimenti estivi che stanno portando la Grecia ad allarmarsi per la pandemia e a mettere in atto nuove misure di sicurezza per contrastare la diffusione del virus. Così come in Italia, anche in Grecia sono state diffuse sin da subito misure di distanziamento e prevenzione dal … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

