Cala il sipario su un altro storico locale di Bari: addio alla pizzeria Continental (Di domenica 2 agosto 2020) Bari - Un altro storico locale nel cuore di Bari chiude i battenti: addio alla pizzeria Continental. Il ristorante è in attività dal 1966 ed è considerato uno dei luoghi storici e iconici della città. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARI - Un altro storico locale nel cuore di Bari chiude definitivamente i battenti: addio alla pizzeria Continental. Il locale è in attività dal 1966 ed è considerato uno dei ristoranti più antichi e ...

