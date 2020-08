WTA Palermo – Viktoriya Tomova trova positiva al Coronavirus: esclusa dal torneo (Di sabato 1 agosto 2020) Nelle ultime ore si era sparsa la voce che una giocatrice presente nel WTA di Palermo fosse stata trovata positiva al Coronavirus. Notizia confermata da un comunicato ufficiale del torneo. Si tratta della numero 130° del ranking mondiale femminile, Viktoriya Tomova. La tennista bulgara è stata dunque costretta a dare forfait dal torneo siciliano, rinunciando alla sfida in cui avrebbe dovuto affrontare l’ucraina Marta Kostyuk.L'articolo WTA Palermo – Viktoriya Tomova trova positiva al Coronavirus: esclusa dal torneo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

