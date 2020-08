Turismo subacqueo, nasce la rete dei siti sommersi. Regole: guardare e non toccare (Di sabato 1 agosto 2020) Il Turismo ha le sue Regole. Deve produrre numeri e per questo fare rete tra “le attrazioni” è importante. Anzi, fondamentale. Altrimenti il rischio è quello che si possano creare delle zone d’ombra. Insomma che i flussi si concentrino in un sito, ignorandone un altro, magari non lontano geograficamente e comunque ugualmente “interessante”. In questo ambito l’archeologia subacquea sembra offrire grandi potenzialità. Che gli organizzatori della 23esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum dal 19 al 22 novembre, non vorrebbero lasciare inespresse. L’idea semplice, per certi versi, ma tutt’altro che agevole da realizzarsi. Creare la rete degli “Itinerari Culturali dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

