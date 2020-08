Traffico Roma del 01-08-2020 ore 19:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sull’autosole coda per un incidente nel tratto compreso tra le nesto con la A24 Roma-teramo e Valmontone direzione Napoli sul Raccordo Anulare e rallentamenti in carreggiata interna dallo svincolo di Casal del Marmo fino alla Cassia trasporto pubblico e chiusura Stazione EUR Magliana ai treni metro B ero marito transitano senza fermata a casa l’intervento dei Vigili del Fuoco Fonte Nuova in questo fine settimana nei prossimi è prevista la chiusura al Traffico di via Nomentana tra via Primo Maggio via Vico questo per consentire lo svolgimento della prestazione isola pedonale deviazioni sulla Nomentana bis in via Tor Sant’Antonio interessata anche la linea di bus 337 per dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - nooccapito1 : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRadio: [AGG] ?TRAFFICO BLOCCATO tra Diramazione Roma Sud e Valmontone > Napoli #luceverde #Lazio - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ?????#A1 #FirenzeRoma traffico bloccato per #incendio, tra #Attigliano e #Orte in direzione #Roma @romait_it @quotidia… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ????#Roma #veicolinfiamme- Raccordo Anulare TRAFFICO BLOCCATO tra Casal Del Marmo e Area di servizio selva Candida > in… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews In volo sul Ponte di Genova, pronto per l'inaugurazione e l'apertura al traffico

(Agenzia Vista) Genova, 01 agosto 2020 - Il 3 agosto l'inaugurazione, il 5 l'apertura al traffico. In volo sul Ponte Genova San Giorgio / courtesy Rina ROMA - Tornano a salire i contagi nel nostro pae ...

Traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2020 traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce La Guardia di finanza di Roma blocca traffico internazionale di cherosene rubato all ...

(Agenzia Vista) Genova, 01 agosto 2020 - Il 3 agosto l'inaugurazione, il 5 l'apertura al traffico. In volo sul Ponte Genova San Giorgio / courtesy Rina ROMA - Tornano a salire i contagi nel nostro pae ...(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2020 traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce La Guardia di finanza di Roma blocca traffico internazionale di cherosene rubato all ...