Si cerca una 36enne di Brescia scomparsa in vacanza in Sardegna (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - È scomparsa nel nulla dopo una serata passata in famiglia. Da questa mattina sono scattate le ricerche di Elisa Soldi, 36 anni di Brescia, scomparsa da ieri a Castiadas, nel Sud della Sardegna, località nella quale era in vacanza con i genitori. A chiamare i carabinieri, proprio i genitori che non l'hanno trovata in camera questa mattina; la 36enne era stata a cena e poi fino a tardi in loro compagnia, poi era tornata a casa per andare a letto. È stata una giornata di logorante attesa a Botticino (Brescia) paese di origine della 36enne. Per tutta la giornata le ricerche di Elisa non si sono fermate senza però portare a nessun risultato e i carabinieri ad oggi non escludono nessuna ipotesi. La donna era ... Leggi su agi

marcodimaio : Non penso che bloccare #TikTok negli USA sia una buona mossa. Evidentemente #Trump è in difficoltà e cerca diversiv… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Su @fontanapres metodo collaudato: prima la tempesta di fango, poi (forse) si cerca il r… - AntoVitiello : Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv).… - perrero_s : RT @Agenzia_Italia: Si cerca una 36enne di Brescia scomparsa in vacanza in Sardegna - cosimoborrello : @catlatorre @Rolando28149 Sempre in cerca di visibilità, sappi che una scorreggia ti seppellirà,comunque quando ord… -

Ultime Notizie dalla rete : cerca una Si cerca una 36enne di Brescia scomparsa in vacanza in Sardegna AGI - Agenzia Giornalistica Italia Si cerca una 36enne di Brescia scomparsa in vacanza in Sardegna

AGI - È scomparsa nel nulla dopo una serata passata in famiglia. Da questa mattina sono scattate le ricerche di Elisa Soldi, 36 anni di Brescia, scomparsa da ieri a Castiadas, nel Sud della Sardegna, ...

De Laurentiis: "Osimhen, vissuti giorni d'inferno. Volevo Immobile e Verratti. Milik sembra una sfinge"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti trattati. "Osimhen? È stata una grandissima intuizione di Giuntoli ed è l’attaccante con le ...

AGI - È scomparsa nel nulla dopo una serata passata in famiglia. Da questa mattina sono scattate le ricerche di Elisa Soldi, 36 anni di Brescia, scomparsa da ieri a Castiadas, nel Sud della Sardegna, ...Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti trattati. "Osimhen? È stata una grandissima intuizione di Giuntoli ed è l’attaccante con le ...