Roma non sorride alla modernità

Il piccolo centro di Calcata, poco distante da Roma, è l'«osservatorio» dal quale Paolo Portoghesi guarda, da circa vent'anni, le vicende Romane. Con la Capitale, come lui stesso ha spiegato in Roma/amor (Marsilio, 2019), il paese arroccato su una montagnola di tufo, ha un'«affinità geologica». Nel Pliocene, infatti, dove ora scende il fiume Treia, scorreva il Tevere. Perciò «il paesaggio di Calcata è simile, in proporzioni ridotte, a quello nel quale Roma nacque come unione di piccoli insediamenti, arroccati sulle …

Lazio quarta in Serie A: in Champions se Napoli e Roma non vincono in Europa Goal.com Rocchi: «Addio indimenticabile. VAR passo avanti per il calcio»

Gianluca Rocchi ha detto addio al calcio dopo 17 anni di attività arbitrale in Serie A. Le sue dichiarazioni al termine di Juventus Roma. RINGRAZIAMENTI – «Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che ...

La Roma espugna l'Allianz Stadium

PIERO CHIMENTI - La Juventus, per la prima volta in campionato, cade in casa per mano della Roma che vince per 1-3. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che, con Ronaldo lasciato in tribuna, ...

