Reale: “La revoca è dovuta alla mia coerenza, resto grato a Mastella” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Reale dopo la comunicazione della revoca dell’incarico di assessore operata da Mastella nelle scorse ore a vantaggio di Giorgione. Di seguito il testo: “Prendo atto della decisione del sindaco Mastella di revocarmi le deleghe di assessore e lo ringrazio ancora una volta per aver creduto in me, per avermi dato la possibilità di ricoprire prestigiosi incarichi di amministrazione. Auguro il meglio al sindaco e ai colleghi per il prosieguo della legislatura: un progetto a cui resto orgogliosamente fedele anche senza più farne parte, d’altronde credo che la politica sia anche questo, appartenenza e lealtà.E va bene se è la lealtà il pomo della discordia che ha ... Leggi su anteprima24

