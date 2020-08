Previsioni Meteo della Sera di Sabato 1 Agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 1 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 1 Agosto 2020 In Serata residue piogge sull’arco alpino, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi. Il Meteo Al Centro Oggi 1 Agosto 2020 … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì CICLONE ATLANTICO, STOP al CALDO e giù di 15°C! Ecco TUTTE le PREVISIONI iLMeteo.it Tutta l’Isola stretta nella morsa dell’afa: superati i 42 gradi nel Sud Sardegna

Sardegna nella morsa dell’afa con temperature che superano i 40 gradi. L’Ufficio previsioni meteo dell’Aeronautica militare ha rilevato 42 gradi centigradi a Decimomannu, nel Cagliaritano, mentre il s ...

L'ondata di caldo non si ferma: codice rosso anche domenica

Continua anche domani, domenica 2 agosto, l’allerta rossa per il caldo, già in corso oggi. Lo conferma il bollettino meteo elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito de ...

