Presidente Barcellona su Arthur: «Atto inaccettabile» (Di domenica 2 agosto 2020) Bartomeu ha fAtto chiarezza sulla situazione legata al centrocampista Arthur: le dichiarazioni del Presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, Presidente del Barcellona, ha espresso le proprie considerazioni sul caso Arthur ai microfoni di Sport. «Ciò che Arthur ha fAtto è una mancanza di rispetto per i suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions League. E anche nei confronti del club. Non è logico che giocando un titolo così importante, un giocatore decida di tirarsi fuori. È ingiustificabile e totalmente incomprensibile. Abbiamo concordato che fino alla fine della Champions League avrebbe continuato a giocare al Barça, sia in campionato che in ... Leggi su calcionews24

