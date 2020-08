Piero Pelù a Melendugno per un concerto jazz rock all’alba: data e info sulle prenotazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Il concerto di Piero Pelù a Melendugno sarà un evento esclusivo e unico nella carriera del rocker fiorentino. Il contesto, infatti, è quello dell'area archeologica di Roca Vecchia con il mare sullo sfondo, nel Salento, mentre la scelta dell'orario rende ancora più suggestivo lo spettacolo. Il live di Piero Pelù a Melendugno, nel leccese, avrà luogo dalle 5 del mattino e in questa occasione l'autore di Pugili Fragili si esibirà in uno show jazz rock durante il quale rivisiterà i brani più famosi del suo repertorio e dei Litfiba. Il concerto si terrà nella notte tra l'8 e il 9 agosto 2020 e sarà un'esclusiva per incontrare il pubblico dopo lo slittamento ... Leggi su optimagazine

