Parole al miele di Conte e fiducia meritata: un rinnovo dietro l'angolo (Di sabato 1 agosto 2020) Borja Valero ha scombussolato i piani dirigenziali dell'Inter, ora intenzionata a rinnovare di un altro anno il contratto del centrocampista spagnolo che sarebbe scaduto il prossimo 31 agosto. Non finirà, dunque, la sua avventura con i colori nerazzurri, iniziata nel 2017 dopo l'addio alla Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, non c'è ancora l'accordo definitivo ma sussiste ogni presupposto per arrivare alla firma. Un premio, quello destinato a Borja Valero, per le ottime prestazioni... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Parole miele Da Ribery a Chiesa, tutti con Iachini: abbracci e parole al miele. Anche questo ha indotto Commisso alla conferma del tecnico Fiorentina.it Manila e Lorenzo dopo Temptation: messaggio congiunto e prima foto

Prima foto ufficiale e prime parole congiunte dopo Temptation Island per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, una delle coppie che più ha convinto nel reality delle tentazioni 2020 (una seconda edizione ...

Juventus-Roma: contro il tabù per preparare al meglio l'Europa League

Dieci volte. 10. Per dieci volte la Roma è scesa in campo piena di speranze allo Juventus Stadium, per dieci volte è uscita a testa bassa, magari convinta di aver subito un furto, come nel giorno dei ...

