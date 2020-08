Ostia, paura in centro: lite si trasforma in sparatoria (Di sabato 1 agosto 2020) E’ avvenuta nel pomeriggio odierno, intorno alle 16, una sparatoria in via Vasco De Gama al numero 140. I protagonisti della lite erano due: uno si trovava sul balcone e l’altro in cortile. Il primo lanciava qualsiasi oggetto si ritrovasse per le mani, il secondo ha invece tirato fuori una pistola con la quale ha sparato almeno 8 colpi. L’arma, una 9 per 21, è poi risultata essere rubata. All’arrivo della polizia la lite era ancora accesa: l’uomo armato ha provato a darsi alla fuga ma è stato preso e portato al commissariato. I litiganti avevano entrambi dei precedenti. La polizia scientifica sta ora cercando di capire se i colpi di pistola fossero intenzionali o dimostrativi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, paura in centro: lite si trasforma in sparatoria - CLaRosa7 : RT @68bolero: Ho notato che molta gente non fa la comunione per paura del contagio. Brevetterò una versione mini dello spara piattelli per… - pdesquilino : RT @montemi1: Partiti i soggiorni giornalieri al #mare e in #piscina per gli #anziani del #primomunicipio. Rilanciare momenti di aocializza… - AdriGalFoto : RT @rivia_di: Il bambino di Ostia venduto (dal padre)... si! Il padre!!! È sotto shock... Non si fida delle figure maschili ed ha paura di… - FrancoFrattini : @Ada32016514Ada Già è proprio vero...ma la tragedia@è che a@Ostia le bande dei rom fanno paura..i vigliacchi bagnan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia paura Roma, paura a Ostia: spara dopo lite con i vicini. Disarmato dalla polizia Il Messaggero Paura a Ostia, prima la lite poi la raffica di spari dal balcone in pieno giorno

Prima la lite violenta poi il lancio di oggetti e poi ancora la raffica di spari. Per fortuna senza feriti nè danni rilevanti. È successo questo pomeriggio tra i lotti popolari di Ostia. Minuti di ter ...

Bimbo venduto a Ostia, la bisnonna del papà: «È una brava persona»

«È una brava persona che non ha mai dato fastidio a nessuno», così parla la bisnonna dell'uomo di etnia rom fermato a Ostia mentre provava a vendere il figlio per prestazioni sessuali ai bagnanti. La ...

Prima la lite violenta poi il lancio di oggetti e poi ancora la raffica di spari. Per fortuna senza feriti nè danni rilevanti. È successo questo pomeriggio tra i lotti popolari di Ostia. Minuti di ter ...«È una brava persona che non ha mai dato fastidio a nessuno», così parla la bisnonna dell'uomo di etnia rom fermato a Ostia mentre provava a vendere il figlio per prestazioni sessuali ai bagnanti. La ...