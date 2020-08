Osimhen, l'intermediario: "Può essere un affare alla Cavani, due aspetti sono stati fondamentali" (Di sabato 1 agosto 2020) Vincenzo D'Amico, intermediario nella trattativa che ha portato Victor Osimhen al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le caratteristiche di Victor sono molto note e l'auspicio è che possa dare un ... Leggi su tuttonapoli

napolimagazine : OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'Ottima operazione del Napoli, obiettivo portato a termine' - apetrazzuolo : OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'Ottima operazione del Napoli, obiettivo portato a termine' - tuttonapoli : Osimhen, l'intermediario: 'Può essere un affare alla Cavani, due aspetti sono stati fondamentali' - sscalcionapoli1 : Osimhen, l'intermediario: 'Fortissimo! Il Napoli ha bruciato tanti club e lanciato un segnale di forza post-Covid'… - tuttonapoli : Osimhen, l'intermediario: 'Fortissimo! Il Napoli ha bruciato tanti club e lanciato un segnale di forza post-Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen intermediario

Vincenzo D'Amico, intermediario nella trattativa che ha portato Victor Osimhen al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Vincenzo D'Amico, intermediario nella trattativa che ha p ...Ecco il primo scatto dell'attaccante nigeriano in azzurro. Osimhen ha scelto la maglia numero 9. Viktor Osimhen ha già posato con la maglia del Napoli. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare il ma ...