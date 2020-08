Napoli-Lazio, le probabili formazioni: fuori Hysaj, torna Mertens (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli è pronto a chiudere il suo campionato di Serie A nella sfida interna contro la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo le numerose novità contro l’Inter, Gattuso dovrebbe presentare una formazione molto simile a quella che scenderà in campo contro il Barcellona. Per i pali dovrebbe proseguire la solita alternanza Meret-Ospina, con il secondo pronto a riprendersi il posto. In difesa, dopo due gare da titolare, si riaccomoda in panchina Hysaj, con Di Lorenzo dal primo minuto. torna anche Fabian Ruiz, supportato da Lobotka e Zielinski. L’attacco è quelle delle grandi occasioni: Callejon-Mertens-Insigne, con i primi due che si riprendono il posto dopo aver riposato a Milano. Ecco quindi le probabili ... Leggi su anteprima24

