MOVIOLA – Napoli-Lazio: Parolo stende Mertens in area, rigore per la squadra di Gattuso (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli al 52° si è guadagnato la possibilità di andare dal dischetto per tornare al comando nel match interno contro la Lazio valido per l’ultimo turno di Serie A 2019/2020. Bella azione della squadra di Gattuso che vede Mertens concludere a lato, anche se falciato nettamente da Marco Parolo che interviene in netto ritardo e regala ai partenopei il rigore poi trasformato da Insigne. Leggi su sportface

Il Napoli al 52° si è guadagnato la possibilità di andare dal dischetto per tornare al comando nel match interno contro la Lazio valido per l’ultimo turno di Serie A 2019/2020. Bella azione della ...

MOVIOLA Napoli Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.

L'episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l'arbitro Calvarese.