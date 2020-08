Milan | notte speciale per Ibra | alla ricerca del 10° gol e poil' annuncio

Milan, notte speciale per Ibra: alla ricerca del 10° gol e poi...l'annuncio (Di sabato 1 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha fatto molto bene in questo scorcio di stagione e non vuole fermarsi. Il giocatore del Milan continua a trattare con il club rossonero per il rinnovo: sono alte le possibilità di permanenza al club Milanista. Ibra intanto pensa alla prossima sfida con il Cagliari. Ha segnato 9 gol sin qui e punta alla doppia cifra in rossonero. Colpo di teatro buono per salutare al meglio tutto il popolo Milanista e proiettarsi con una certezza in più verso l'anno che verrà. UC Sampdoria v... Leggi su 90min

