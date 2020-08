Marotta: “Messi all’Inter? Fantacalcio. I nostri 82 punti come nell’anno del Triplete” (Di sabato 1 agosto 2020) L’ad dell’Inter ai microfoni di DAZN ha commentato il secondo posto dei nerazzurri alle spalle della Juventus dopo la vittoria contro l’Atalanta. Queste le parole di Beppe Marotta: “Tutto questo fa un effetto strano, perché è stato un anno difficile anche per noi. Abbiamo ottenuto delle statistiche positive, dalla miglior difesa alle vittorie in trasferta fino agli stessi punti del Triplete. Il merito da dato a tutti. Vincere? E’ difficile analizzare l’anno oggettivamente, aver buttato punti significa aver accumulato esperienza, oggi si è vista una squadra esperta. Per il futuro vogliamo crescere, il che significa eliminare gli errori fatti fino ad ora e alzare l’asticella in termini di qualità. Il lavoro di Conte fino ad oggi si è visto, vogliamo continuare su ... Leggi su alfredopedulla

