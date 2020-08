Marotta: «Brozovic sanzionato? Mi pare scontato. Su Ndbombele…» (Di sabato 1 agosto 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalanta. Queste le parole dell’ad nerazzurro. SECONDO POSTO- «La società mira sempre a fare sempre il proprio dovere e ad ottimizzare» Brozovic – «L’abbiamo valutato. sanzionato? Mi pare abbastanza scontato». NDOMBELE – «Ogni giorno si parla di trattative avviate. Tutto in teoria, nella pratica affronteremo al momento opportuno l’eventuale rinnovamento della nostra rosa. Quelle che saranno le opportunità di mercato le valuteremo a bocce ferme». MESSI – «Utopia? Tradotto in un sinonimo ... Leggi su calcionews24

