Lutto in casa Baggio: si è spento a 89 anni il papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Grave Lutto per Roberto Baggio: l'ex calciatore di Milan Juventus e Inter perde il papà Florindo, malato da tempo. Aveva 89 anni Una triste notizia per Roberto Baggio. L'ex grande calciatore della Juventus, infatti, ha perso il padre Florindo all'età di 89 anni. L'uomo era malato da tempo e nelle ultime settimane le sue condizioni sono peggiorate, come riporta Sportmediaset. Roberto Baggio è l'ultimo di sei figli e dedicò un gol al papà nel giorno del suo 71° compleanno. A dare la notizia è stata la nipote Valentina su Instagram.

