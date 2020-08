Liverani: «Domani il Lecce dovrà vincere a tutti i costi, poi aspetteremo il risultato di Genova» (Di sabato 1 agosto 2020) Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le parole del tecnico dei salentini. SALVEZZA – «Nelle ultime tre trasferte prima di Udine la squadra aveva giocato bene e meritava sicuramente di più. Udine per noi era l’ultima possibilità per poter rimanere appesi a questa categoria e i ragazzi ci hanno messo qualcosa oltre quello che potevano e hanno raggiunto la vittoria che ci permette ancora di sperare. Noi in questo momento dobbiamo fare il massimo e non dipende solo da noi. Dobbiamo preparare la partita di Domani e vincerla in qualsiasi modo, poi dovremo aspettare il ... Leggi su calcionews24

