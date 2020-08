L’agente di Osimhen: «È una macchina da gol, pensa solo a segnare» (Di sabato 1 agosto 2020) Il giorno dopo la chiusura del trasferimento di Osimhen al Napoli l’agente del calciatore, William D’Avila, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli «Victor è molto felice di questo trasferimento, non vede l’ora di tornare in Italia, tornare a Napoli per iniziare a lavorare con la sua nuova squadra». Operazione difficoltosa? «Non lo definirei un trasferimento difficile, ma lungo, anche perché Victor ha dovuto fare la scelta migliore per la sua carriera. C’erano anche altri club che lo cercavano, ma ci è voluto del tempo per decidere. Io e Victor pensiamo che Napoli sia stata la scelta giusta per raggiungere i migliori successi nella sua carriera e raggiungere grandi traguardi, ha fatto la scelta giusta». Quali club lo corteggiavano? «Non è ... Leggi su ilnapolista

CronacheTweet : L'agente di #Osimhen racconta i dettagli del trasferimento al #Napoli - napolista : L’agente di #Osimhen: «È una macchina da gol, pensa solo a segnare» A radio Kiss Kiss D’Avila ha parlato della tra… - sportli26181512 : Osimhen, l'agente: '#Napoli, è una macchina da gol. Parleremo di un top player': D'Avila: 'Appena l'affare è divent… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L’agente di #Osimhen: “Ha avuto bisogno di tempo per fare la scelta giusta. Altri club che lo volevano? Non credo sia impo… - claudioruss : L’agente di #Osimhen: “Ha avuto bisogno di tempo per fare la scelta giusta. Altri club che lo volevano? Non credo s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Osimhen Gianluca Gaetano CalcioNapoli24