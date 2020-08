Juve, tutto su Pirlo. Oggi allo Stadium la festa scudetto (Di sabato 1 agosto 2020) Juve, tutto su Pirlo: i bianconeri puntano tutto sull’ex centrocampista. Oggi allo Stadium la sfida con la Roma e la festa scudetto tutto su Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico dell’under 23 è stato presentato ieri alla stampa: Andrea Agnelli ha lanciato segnali inequivocabili per il futuro, anche se un posto in A va meritato. La Gazzetta dello Sport in edicola Oggi sottolinea anche gli impegni dei bianconeri: prima la sfida con la Roma e la festa scudetto, che si terrà questa sera allo Stadium. Poi si penserà al Lione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

JuventusFCYouth : Grazie di tutto, Filippo Fusco! - forumJuventus : [CM] Dal gabbione di Allegri allo scudetto di Sarri: ecco come il comandante ha cambiato tatticamente la Juve ??… - Sport_Mediaset : #Dybala MVP di luglio: cresce l'ottimismo per averlo con il #Lione. Il premio della Lega calcio dell'ultimo mese è… - dk768 : RT @PresMoratti: #Messi all’Inter è la classica invenzione giornalistica per sviare l’attenzione dal fatto che la Juve ha giocato di merda… - TheFallenGiant : Ma poi è oiu giovane ndombele haha cambierei ogni difensore per un cc attaccante o ala/esterno, non c'è nemmeno da… -