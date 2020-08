Juve Roma 1-2 LIVE: fine primo tempo (Di sabato 1 agosto 2020) All’Allianz Stadium, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Roma si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Roma 1-2 MOVIOLA 45′ Tiro di Zaniolo – Ci prova il classe ’99: conclusione bloccata da Szczesny. 44′ Gol di Perotti – Rigore per la Roma per un contatto Danilo-Calafiori. Calcio di rigore di Perotti e Roma avanti. 37′ Gol annullato a Calafiori – Gran tiro di destro su azione d’angolo da parte del terzino, ma la palla era uscita nella traiettoria iniziale del corner. 30′ ... Leggi su calcionews24

