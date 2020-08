Il Comune di Muggiò stanzia 20mila euro per i nidi privati (Di sabato 1 agosto 2020) Ventimila euro destinati alle realtà private che si occupano del mondo dell'infanzia a Muggiò. "È questa la cifra che abbiamo stanziato per sostenere queste realtà che svolgono un ruolo fondamentale ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Comune Muggiò