Garcia: «A Torino dovremo far meglio in attacco…» – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato dopo la sconfitta col Psg in vista della partita di Champions League con la Juve Intervenuto nel post partita dopo la sconfitta in finale di Coppa di Lega con il Psg, Rudi Garcia ha proiettato lo sguardo al ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la Juve. Le parole dell’allenatore del Lione. ANALISI – «Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo concesso poco. Siamo arrivati a supplementari e abbiamo cercato di fare il nostro. Potevamo segnare prima, ma siamo arrivati ai rigori. Ora pensiamo alla Champions League. Cercheremo di qualificarci ai quarti di finale. Mi è piaciuta l’organizzazione, come abbiamo affrontato una squadra forte come il PSG. Ora testa alla Juve». JUVE ... Leggi su calcionews24

