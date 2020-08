Formula 1 – La Red Bull di Albon fuori in Q2, delude la Racing Point: le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE (Di sabato 1 agosto 2020) Si fa sul serio a Silverstone, è il giorno delle Qualifiche e della definizione dunque della griglia di partenza del Gran Premio di Inghilterra, in programma nella giornata di domani. Mercedes favorite per ottenere la prima fila, con Red Bull e Racing Point a caccia di quel colpo di coda che spariglierebbe le carte in tavola. Più indietro la Ferrari, che punta almeno alla terza fila per tenersi dietro il gruppone in partenza. Le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE: Ore 15:55 – Parte la Q3, tutti a caccia della pole position; Ore 15:48 – Cala il sipario sulla Q2, eliminata la Red Bull di Albon e le due Alpha Tauri di Gasly e Kvyat, con il russo che pagherà poi tre posizioni di ... Leggi su sportfair

LucaErma : Ma che strano che oggi a #Vettel non vada il pedale del freno, mentre #Leclerc sta andando discretamente bene.… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #BritishGP 2020 – Risultati #FP3 - FormulaPassion : #F1 | #BritishGP 2020 – Risultati #FP3 - zazoomblog : Formula 1 la Red Bull smaschera la Mercedes: “ieri hanno nascosto tutto il loro vero potenziale” - #Formula… - FormulaPassion : #F1 #BritishGP | #RedBull: “#Mercedes si sta nascondendo” -