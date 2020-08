Coronavirus, Salvini “Emergenza perenne conviene a qualcuno” (Di sabato 1 agosto 2020) MILANO MARITTIMA (ITALPRESS) – “Oggi se si dice qualcosa di diverso si è negazionisti. Smettiamo di terrorizzare gli italiani col bollettino dei morti, di tenere sotto sequestro un Paese intero. A me è venuto il dubbio che questa perenne emergenza convenga a qualcuno politicamente ed economicamente”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la festa del partito a Milano Marittima. “Il virus c'è stato ed è scoppiato a casa mia – ha proseguito – Per onore della mia terra chiedo che la smettano di rompere le palle alla Lombardia perchè i medici hanno fatto miracoli per salvare vite”. Per Salvini “dichiarare l'emergenza quando non c'è emergenza significa anche non rispettare i 35.000 morti, per questo guardiamo avanti e lasciamo ... Leggi su iltempo

