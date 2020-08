Conte: "Salvini crea sfiducia. Lavora contro l'interesse generale" (Di sabato 1 agosto 2020) Il premier Giuseppe Conte, intervistato dall’agenzia Dire, ha attaccato velatamente Matteo Salvini e le opposizioni per i comportamenti negazionisti che “si pongono oggettivamente contro l’interesse nazionale e rischiano maldestramente di disintegrare la fiducia degli italiani nell’Europa. Trovo grave che si alimenti strumentalmente un clima di sfiducia che non trova corrispondenza nella realtà”. Secondo il Presidente del Consiglio la politica in questo momento ha un “obbligo morale di restituire un Paese migliore, più moderno e più inclusivo”.Tra le altre cose, Conte ha esaltato l’accordo sul programma Next Generation Eu: “Chiude la stagione dell’austerity. È un accordo senza precedenti, di ... Leggi su huffingtonpost

