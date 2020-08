«Che dovevamo fare per convincere Speranza a fare la zona rossa? Urlare o mettergli le mani addosso?» (Di sabato 1 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato l’audio della riunione del 4 marzo scorso tra Fontana, Gallera e il ministro della Salute Speranza, alla presenza di tutti i vertici della Regione Lombardia, in cui si discusse della zona rossa di Alzano e Nembro. Perché la Regione non si impose pretendendo che il governo decidesse? «Cosa dovevamo fare? Urlare o mettergli le mani addosso?». Gallera racconta come nacque l’idea dell’incontro. «Vista la gravità del momento ci rendiamo conto che non sarebbe bastato un confronto telefonico con il ... Leggi su ilnapolista

