Caldo da bollino rosso in 14 città (Di sabato 1 agosto 2020) Caldo da bollino rosso da Nord a Sud oggi e domani, nel weekend dell'1 e 2 agosto 2020. La mappa del rischio legato alle ondate di calore, diffusa dal bollettino del Ministero della Salute, riguarda oggi in particolare 14 città con allerta 3, il livello più alto per condizioni giudicate di emergenza.Città bollino rosso 1 agostoSi tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Nelle isole, in Sardegna sono previsti picchi di calore con temperature fino a 44-45 gradi, mentre in Sicilia viene giudicato alto il rischio di incendi, per temperature fino a 36 gradi.Il ministero mette in guardia sui possibili effetti negativi delle ondate di calore (appunto bollino ... Leggi su blogo

Caldo, incendi e traffico. Sono il mix esplosivo del primo week end d’agosto segnato con il bollino rosso sia dalle società che gestiscono strade e autostrade che dalla protezione civile.Mentre nelle ...

Emilia-Romagna, dopo il caldo allerta arancione per temporali

BOLOGNA - Dopo l'ondata di caldo e la domenica di allerta gialla per temporali e connesso rischio idrogeologico su tutta l'Emilia-Romagna (nella scorsa notte i vigili del fuoco hanno effettuato oltre ...

