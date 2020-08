Bonus bici ancora in ritardo: rimandato ad Agosto il via libera (Di sabato 1 agosto 2020) È il Bonus bici uno degli argomenti più caldi in ambito economico. Pare che la possibilità di accedere a quest’ultimo abbia però subito un ritardo. Si torna a parlare del tanto atteso Bonus bici. Sembrerebbe che l’iniziativa, volta ad incentivare l’utilizzo di una valida alternativa ai mezzi pubblici al fine di evitare assembramenti di persone, … Leggi su viagginews

Ancora ritardi per il Bonus Bici. Il bonus introdotto dal decreto Rilancio con l’intento di incentivare una mobilità alternativa a quella dei mezzi pubblici (a rischio assembramento) è fermo al palo.

Bici elettrica: se 500 EURO non ti bastano scopri come puoi averne 1500

Vuoi una nuova bici elettrica ma nonostante i 500 EURO concessi con la nuova Legge derivata dall’approvazione del Decreto Rilancio arriverai comunque a spendere migliaia di euro. La buona notizia è ch ...

