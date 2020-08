Beyond Good & Evil: Rob Letterman alla regia del film tratto dal videogioco (Di sabato 1 agosto 2020) Sarà Rob Letterman, già regista di Detective Pikachu, a occuparsi del film tratto dal videogioco Beyond Good & Evil. Il videogioco Beyond & Good Evil diventerà un film Netflix e alla regia ci sarà Rob Letterman, già dietro la macchina da presa di Detective Pikachu. Il progetto porterà quindi sugli schemi la storia raccontata nel gioco di Ubisoft che è stato messo in vendita per la prima volta nel 2003. Beyond Good & Evil è ambientato nel venticinquesimo secolo, in un ... Leggi su movieplayer

