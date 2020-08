Atp e Wta 2020, i tabelloni dei tornei della stagione (Di sabato 1 agosto 2020) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2020. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2020 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Roger Federer, oltre che a Djokovic e Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 3 al 9 agosto TABELLONE WTA PALERMO dal 2 al 8 marzo TABELLONE WTA MONTERREY TABELLONE WTA LIONE CHALLENGER INDIAN WELLS dal 24 febbraio al 1 marzo TABELLONE ATP ACAPULCO TABELLONE ATP DUBAI TABELLONE ATP SANTIAGO TABELLONE WTA ACAPULCO TABELLONE WTA DOHA dal 17 al 23 ... Leggi su sportface

DanieleRaponi : Le ricordate palleggiare su due balconi durante il lockdown #Federer le è andate a trovare ed ha giocato insieme a… - RikIranez : RT @Ubitennis: ATP/WTA Madrid: il Governo della capitale spagnola chiede la cancellazione del torneo - Ubitennis : ATP/WTA Madrid: il Governo della capitale spagnola chiede la cancellazione del torneo - pierozucca87 : #wta #atp Salta anche madrid causa covid! #tennis - InteBNLdItalia : @alessandrolapor Gentile @alessandrolapor , adesso che ATP e WTA hanno comunicato il nuovo calendario 2020, che pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Wta Lettere al direttore: WTA rischia il fallimento dopo i sette tornei cancellati, incluse Finali e Race? Ubi Tennis Internazionali di Roma a porte chiuse

Una doccia fredda sugli Internazionali BNL d’Italia ricollocati dal 19 al 27 settembre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia circolava da un paio di giorni: il Comitato Tecnico Scientifico ...

Appendino: "ATP Finals? Momento importante per il tennis italiano"

Un obiettivo a cui stanno contribuendo concretamente anche i nostri tennisti nei circuiti Atp e Wta, grazie ai risultati che hanno ottenuto negli ultimi anni” . Il tennis mondiale, dopo la lunga pausa ...

Una doccia fredda sugli Internazionali BNL d’Italia ricollocati dal 19 al 27 settembre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia circolava da un paio di giorni: il Comitato Tecnico Scientifico ...Un obiettivo a cui stanno contribuendo concretamente anche i nostri tennisti nei circuiti Atp e Wta, grazie ai risultati che hanno ottenuto negli ultimi anni” . Il tennis mondiale, dopo la lunga pausa ...