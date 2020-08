Atalanta-Inter, Gasperini: “Ci hanno dato una bella sveglia, classifica giusta” (Di sabato 1 agosto 2020) “E’ stata la partita migliore che potevamo trovare in previsione della Champions, ci ha dato una bella sveglia. L’Inter ci ha aggredito, ha giocato su ritmi superiori ai nostri e con grande qualità, ci ha costretto ad andare fuori giri. Questa partita ci sarà d’aiuto in vista del Psg”. Lo ha detto l’allenatore dell‘Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match perso contro l’Inter nell’ultima giornata di un campionato chiuso per il secondo anno di fila al terzo posto: “L’Atalanta non può pensare di colmare il gap con Juventus o Inter, deve pensare a migliorarsi in generale. Abbiamo tanto da migliorare come tutte le squadre – spiega il ... Leggi su sportface

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - nikeunder12 : @Atalanta_BC Spero che il tuo aereo cada. Non hai segnato 1 goal nella partita inter. Spero che i tuoi migliori gio… - anis_epis : RT @MassimoCaputi: Tosta e solida l'Inter si prende il 2 posto vincendo lo scontro diretto. Un risultato importante in chiave Europa League… -