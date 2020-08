Arsenal, Arteta avverte Inter e Juventus: “Voglio trattenere Aubameyang” (Di sabato 1 agosto 2020) L'Arsenal torna a sollevare un trofeo a distanza di tre anni. I Gunners si prendono la rivincita contro il Chelsea, che un anno fa li sconfisse in finale di Europa League. Protagonista assoluto dell'ultimo atto è stato Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante francese è anche un profilo particolarmente gradito sul mercato, come testimoniano gli accostamenti a club come Inter e Juventus.caption id="attachment 906531" align="alignnone" width="1024" Arteta (Getty Images)/captionAVVERTIMENTOAl termine del match, il tecnico Mikel Arteta ha lanciato un messaggio forte e chiaro proprio alle pretendenti: "Pierre sa cosa penso di lui. Voglio costruire la squadra attorno a lui. Penso che voglia rimanere ed è solo questione di concludere l'affare. Ma penso che questi momenti lo aiuteranno a ... Leggi su itasportpress

