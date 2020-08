Arredare un negozio di moda: la scelta dei manichini, a chi rivolgersi su internet (Di domenica 2 agosto 2020) Se siete alle prese con l’apertura o il rinnovamento di un negozio di moda molte delle vostre attenzioni ricadranno gioco forza sulla scelta dei manichini ai quali far sfoggiare i vostri capi. Una scelta di non poco conto perché, a conti fatti, sono loro la vetrina per far sì che un articolo possa essere scelto o meno, specie nei periodi di maggiore affluenza della clientela come quello dei saldi. Ma a chi rivolgersi per avere prodotti di qualità che soddisfino pienamente le nostre esigenze? Vediamo alcune possibilità. Come trovare un fornitore affidabile Al giorno d’oggi il web offre una miriade di possibilità le quali, se sfruttate nel giusto modo, possono portarci notevoli vantaggi specie sul fronte economico. Se infatti non gestiamo un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Arredare un negozio di moda: la scelta dei manichini, a chi rivolgersi su internet -

Ultime Notizie dalla rete : Arredare negozio Arredare un negozio di moda: la scelta dei manichini, a chi rivolgersi su internet Il Corriere della Città Pesaro, ombrelli colorati rallegrano via Curiel

Pesaro, 1 agosto 2020 - Inaugurato in via Curiel "Rainbow Street", l’allestimento temporaneo con 300 ombrelli colorati che rimarrà fino a ottobre. Dal sindaco Matteo Ricci ringraziamenti ai commercian ...

Lampada da tavolo: come scegliere la migliore?

Quando si prende la decisione di arredare la propria abitazione, non sempre si è a conoscenza che le nozioni da sapere sono davvero molte. In particolare se si deve partire da zero e quindi progettare ...

Pesaro, 1 agosto 2020 - Inaugurato in via Curiel "Rainbow Street", l’allestimento temporaneo con 300 ombrelli colorati che rimarrà fino a ottobre. Dal sindaco Matteo Ricci ringraziamenti ai commercian ...Quando si prende la decisione di arredare la propria abitazione, non sempre si è a conoscenza che le nozioni da sapere sono davvero molte. In particolare se si deve partire da zero e quindi progettare ...