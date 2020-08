Allerta incendi: bollino rosso in Sardegna, messi aerei in azione (Di sabato 1 agosto 2020) Giornata da bollino rosso per incendi e caldo in Sardegna: la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta. Sono attese temperature con picchi che potranno raggiungere anche i +45°C. Un velivolo, della base di Villasalto, sta intervenendo a Nurri (Sud Sardegna), in località M. Cugussì. Un mezzo aereo del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta operando nelle campagne di Burcei (Cagliari), in località Is Canargius. Un elicottero proveniente da Anela è al lavoro a Bonorva (Sassari), in località Madruncula.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ROMA - E' uno dei weekend più torridi dell'anno. Quindi bollino 'rosso', oggi, e massimo livello di allerta per il caldo in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone ...

Incendi a L’Aquila: in salvo un gruppo di scout romani

I carabinieri della compagnia de L’Aquila, venerdì sera, hanno recuperato e portato in salvo un gruppo di scout del Cngei - Compagnia «Ponte Rotto» con quattro minorenni e nove maggiorenni, i quali st ...

