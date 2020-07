Windows 10 20H2: disponibile la build 19042.423 (Di venerdì 31 luglio 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 20H2 che hanno scelto il canale di distribuzione Beta: si tratta della build 19042.423. Annuncio Ciao Windows Insider, oggi rilasceremo 20H2 build 19042.423 (KB4568831) agli Insider nel canale Beta. Questa versione è una re-release (riedizione) di 20H2 build 19042.421 della scorsa settimana, ma la porta alla pari con la manutenzione di Windows 10 May 2020 Update (20H1) ad oggi. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4568831 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > ... Leggi su windowsinsiders

WindowsBlogIta : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.423 Insider Preview - filoage : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.421 Insider Preview - Plaffo : Disponibile la nuova build di Windows 10 20H2 per gli utenti Insider | Beta Channel 19042.421 - filippo_mol : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.421 Insider Preview - faggyvee : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.421 Insider Preview -