Visti bloccati, stage annullati e zero risposte: il pasticcio di dottorati e tirocini congelati dal Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)«L’anno prossimo andare al college sarà difficile quanto entrarci». Non è un modo di dire quello che il Wall Street Journal ha usato per descrivere l’imminente anno accademico negli Stati Uniti. L’epidemia da Coronavirus ha scombinato le carte anche – e soprattutto – dei più prestigiosi atenei del mondo, trovando impreparate le burocrazie private e pubbliche di buona parte degli istituti internazionali. Ma la formula, oltre che efficace, pare essere trasversale. Solo in Italia sono migliaia i ricercatori e gli studenti che hanno passato selezioni difficili o concorsi semestrali per poi trovarsi davanti a difficoltà enormi per continuare il loro percorso. Dai dottorandi che hanno dovuto fare i conti con biblioteche e archivi sbarrati, passando ... Leggi su open.online

Open_gol : Dal programma Blue Book ai dottorandi della Sapienza di Roma, migliaia di giovani italiani sono fermi in un limbo f… - Roberta65515857 : @Avvenire_Nei @marcoias Quelli bloccati in mare da Lamorgese prima delle elezioni in Umbria non li avete visti? Eravate in ferie? - Opal__Dust : @thousandsea_ + Nonostante la moltissima distanza che ci separa, ci siamo visti un bel po’ di volte. Purtroppo ques… - Vale22046 : @Paola_Glmnn Assolutamente sì, ricambio il follow dopo aver controllato tutto da sempre Ma parlo di altro di gent… -

Ultime Notizie dalla rete : Visti bloccati Visti bloccati, stage annullati e zero risposte: il pasticcio di dottorati e tirocini congelati dal Coronavirus Open Blocco auto Diesel Euro 4: c’è una novità

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto avevano deciso in comune accordo di far scattare il blocco per tutti i veicoli ... che abbiamo visto essere il punto più critico per le polveri ...

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto avevano deciso in comune accordo di far scattare il blocco per tutti i veicoli ... che abbiamo visto essere il punto più critico per le polveri ...