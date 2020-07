VIDEO |Piemonte, Cirio: “Con nuovo regolamento Consiglio anche risparmi” (Di venerdì 31 luglio 2020) TORINO – “Questo cambio determinerebbe anche un risparmio: noi quando siamo lì siamo pagati e la struttura intorno costa. Se la facciamo funzionare meglio e riduciamo i tempi otteniamo anche un risparmio di tipo economico, oggi più che mai necessario”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio alla ‘Dire’, a margine della firma del protocollo con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi della sanità, commenta la proposta del presidente Stefano Allasia (Lega) di rivedere il regolamento del consiglio regionale. Leggi su dire

