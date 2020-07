Victor Osimhen, è ufficiale: l’attaccante arriva al Napoli (Di venerdì 31 luglio 2020) Un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato l’arrivo al Napoli di Victor Osimhen. Victor Osimhen, attaccante del Lilla classe ’98, è ufficialmente un giocatore del Napoli. A confermarlo ci ha pensato il presidente della società Aurelio De Laurentiis, che lo ha salutato con un “Benvenuto Victor” sul suo profilo Twitter. La risposta del giocatore mostra tutto l’entusiasmo di Osimhen per l’arrivo al Napoli: oltre all’hashtag #ForzaNapoliSempre infatti l’attaccante ha postato un fotomontaggio che ritrae lui, Gattuso, De Laurentis e alcuni compagni di squadra come personaggi del film Black Panther. LEGGI ANCHE >>> India, ... Leggi su bloglive

Ora c'è anche l'ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Con un tweet di benvenuto il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha messo messo la parola fine a una telenovela ...