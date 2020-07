Ubi passa a Intesa, adesioni si chiudono al 90,2%. Carlo Messina: “Tutti vincitori”. Il titolo vola in Borsa (Di venerdì 31 luglio 2020) I numeri sono ancora provvisori, ma il risultato parla chiaro: Ubi banca passa a Intesa Sanpaolo. L’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Cà de Sass si è conclusa con un tasso di adesioni superiore al 90% (90,2%, pari a 1,03 miliardi di azioni), battendo tutte le previsioni. In attesa dei dati definitivi, che verranno resi noti entro la mattina del 4 agosto, il ceo di Intesa Carlo Messina parla già di “un’operazione che vede tutti vincitori”. In realtà il traguardo è stato raggiunto tre giorni fa, quando le adesioni all’offerta hanno superato la quota del 66,67% necessaria per controllare l’assemblea straordinaria e quindi procedere alla fusione con Ubi. Ma ora che l’Opas è ... Leggi su ilfattoquotidiano

