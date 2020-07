Traffico Roma del 31-07-2020 ore 18:00 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente avvenuto sulla circonvallazione Salaria presso l’uscita via Salaria direzione Trionfale sulla tangenziale est e rallentamenti e code per un incidente nel tratto compreso tra via della Batteria Nomentana e Salaria direzione Corso Francia Traffico intenso sul Raccordo Anulare incolonnamenti dalla Laurentina fino alla Romanina in carreggiata esterna trasporto pubblico da oggi lavori all’infrastruttura gran gara di Porta Maggiore alla corsia dei tram di via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus lavori di rifacimento della pavimentazione questa notte in via Tuscolana dalla 21 chiuso il tratto tra via Patrica via delle Cave riapertura alle 6 del mattino dettagli di queste altre notizie potete ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Tuscolana, dissesto del manto stradale altezza via delle Cave. - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via del Casale Rotondo code a tratti > Via Appia Nuova #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Esodo estivo, inizia il secondo week end con bollino rosso

Liguria - Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di ...

Mentono alla frontiera, i finanzieri li pedinano fino alle porte di Roma: ecco cosa trasportavano (VIDEO)

In particolare, le Fiamme Gialle di Trieste hanno fermato nei pressi del valico di Fernetti un TIR con targa austriaca proveniente dalla Slovenia che dichiarava di trasportare prodotti solventi non so ...

Liguria - Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di ...In particolare, le Fiamme Gialle di Trieste hanno fermato nei pressi del valico di Fernetti un TIR con targa austriaca proveniente dalla Slovenia che dichiarava di trasportare prodotti solventi non so ...