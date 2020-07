The Witcher: la serie Netflix cerca qualcuno per interpretare un assassino nella stagione 2 (Di venerdì 31 luglio 2020) Un video di un provino per la seconda stagione di The Witcher suggerisce che ci sarà un nuovo personaggio abituato ad uccidere la gente. Un video di un provino per la seconda stagione di The Witcher suggerisce che ci sarà un nuovo personaggio abituato ad uccidere la gente. Lo riporta il sito Redanian Intelligence, specializzato in news legate allo show fantasy prodotto da Netflix. Il video, che circola in modo clandestino dopo essere stato rimosso almeno una volta, mostra un attore, identificato dai lettori del sito come Edward Rowe, mentre sostiene il provino per una figura nota solo come D. Questi si intrattiene con un giovane, il quale gli chiede se uccidere diventa più facile col passare del tempo. Questa la risposta, trascritta dal ... Leggi su movieplayer

